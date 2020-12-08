Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı: Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemeleri bugün hesaplarda olacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemelerinin bugün itibariyle ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılmaya başlanacağını açıkladı.
EKONOMİ İHA
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemelerinin bugün itibariyle ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılmaya başlanacağını açıkladı.
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