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Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı: Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemeleri bugün hesaplarda olacak

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EKONOMİ İHA
Giriş Tarihi: 08.12.2020 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020
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Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı: Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti SED ödemeleri bugün hesaplarda olacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemelerinin bugün itibariyle ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılmaya başlanacağını açıkladı.

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