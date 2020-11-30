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Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı! İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödeme tarihleri belli oldu

Son dakika haberine göre , “Kasım Ayına İlişkin İşsizlik ve Ödemeleri 4 Aralık’ta Yapılıyor” dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.11.2020 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020
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Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı! İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödeme tarihleri belli oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kasım ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 4 Aralık'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.

"KASIM AYINA İLİŞKİN ÖDEMELER 4 ARALIK 2020 TARİHİNDE YAPILACAK"
Ödemelerin banka hesaplarına yatıralacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, "işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4 Aralık 2020 tarihinde yapılacak." açıklamasını yaptı.

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