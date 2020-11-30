Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı! İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödeme tarihleri belli oldu
Son dakika haberine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk “Kasım Ayına İlişkin İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği Ödemeleri 4 Aralık’ta Yapılıyor” dedi.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kasım ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 4 Aralık'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kasım ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 4 Aralık'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.
"KASIM AYINA İLİŞKİN ÖDEMELER 4 ARALIK 2020 TARİHİNDE YAPILACAK"
Ödemelerin banka hesaplarına yatıralacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, "işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4 Aralık 2020 tarihinde yapılacak." açıklamasını yaptı.
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