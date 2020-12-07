Emekli maaş zammı belli oluyor! SSK Bağ-Kur emekli maaşları 2021 Ocak zammı ile ne kadar olacak?

EN ÇOK 6.822 TL

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 7.02 çıktı. Geriye sadece Aralık ayı enflasyon verisi kaldı. 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 447,55 liraya varan artış yaşanacak.

Takvim Gazetesi'nin haberine göre, en yüksek emekli aylığı net 6 bin 375 lira 37 kuruştan 6 bin 822 lira 92 kuruşa çıkacak.