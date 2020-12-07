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Haberler Galeri Emekli maaş zammı belli oluyor! SSK Bağ-Kur emekli maaşları 2021 Ocak zammı ile ne kadar olacak?

Emekli maaş zammı belli oluyor! SSK Bağ-Kur emekli maaşları 2021 Ocak zammı ile ne kadar olacak?

Emekli maaşı ocak zammı ne kadar? Her yıl ocak ve temmuz aylarında enflasyon oranlarına göre belirlenen emekli maaşlarının zamlanmasına sadece bir veri kaldı. Son açıklanan enflasyon verilerinin ardından emekli maaşı zam tahminleri belli olmaya başladı. Peki, SSK Bağ-Kur emekli maaşları 2020 Ocak zammı ile ne kadar olacak? Emekli maaşı ile ilgili son gelişmeler ahaber.com.tr'de...

Giriş Tarihi: 07.12.2020 16:45 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 16:51
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Emekli maaş zammı belli oluyor! SSK Bağ-Kur emekli maaşları 2021 Ocak zammı ile ne kadar olacak?

Emekli maaşı 2021 Ocak zammı ne kadar? SSK Bağ-Kur emekli maaşlarının zamlanmasına kısa bir süre kaldı. Bu ayki enflasyon verilerinin açıklanması ile birlikte ocak zammı netleşmeye başladı. Bu yılın ikinci 5 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından emekli maaşı ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Peki, SSK Bağ-Kur emekli maaşları 2021 Ocak zammı ile ne kadar olacak? İşte 2021 emekli maaşları ile ilgili son gelişmeler...

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Emekli maaş zammı belli oluyor! SSK Bağ-Kur emekli maaşları 2021 Ocak zammı ile ne kadar olacak?

2021 OCAK ZAMMI İLE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı için geri sayım başladı. Emeklilerin maaşları, Ocak'ta 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak. Zam oranı 4 Ocak'ta belli olacak.

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Emekli maaş zammı belli oluyor! SSK Bağ-Kur emekli maaşları 2021 Ocak zammı ile ne kadar olacak?

EN ÇOK 6.822 TL
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 7.02 çıktı. Geriye sadece Aralık ayı enflasyon verisi kaldı. 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 447,55 liraya varan artış yaşanacak.

Takvim Gazetesi'nin haberine göre, en yüksek emekli aylığı net 6 bin 375 lira 37 kuruştan 6 bin 822 lira 92 kuruşa çıkacak.

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Emekli maaş zammı belli oluyor! SSK Bağ-Kur emekli maaşları 2021 Ocak zammı ile ne kadar olacak?

KİM NE KADAR ALACAK?

Aşağıdaki tablodan kimin ne kadar alacağını görüntüleyebilirsiniz.

İşte yeni maaş tablosu:

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Emekli maaş zammı belli oluyor! SSK Bağ-Kur emekli maaşları 2021 Ocak zammı ile ne kadar olacak?