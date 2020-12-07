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Emekli maaş zammı belli oluyor! SSK Bağ-Kur emekli maaşları 2021 Ocak zammı ile ne kadar olacak?
Emekli maaşı ocak zammı ne kadar? Her yıl ocak ve temmuz aylarında enflasyon oranlarına göre belirlenen emekli maaşlarının zamlanmasına sadece bir veri kaldı. Son açıklanan enflasyon verilerinin ardından emekli maaşı zam tahminleri belli olmaya başladı. Peki, SSK Bağ-Kur emekli maaşları 2020 Ocak zammı ile ne kadar olacak? Emekli maaşı ile ilgili son gelişmeler ahaber.com.tr'de...
Giriş Tarihi: 07.12.2020 16:45 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 16:51
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