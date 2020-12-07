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Son dakika: Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten 'Türk bankaları' açıklaması

Son dakika haberine göre , Türk bankacılık sektörünün likiditesinin kısa vadeli piyasaya duyarlı dış finansman gereksinimlerini karşılamak için yeterli olduğunu bildirdi.

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 07.12.2020 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020
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Son dakika: Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten 'Türk bankaları' açıklaması

Fitch, yılın 3. çeyreğine dair Türk bankalarının finansal verilerinin ve bilançoların yer aldığı veri raporunu yayınladı.

Bankaların kredi profillerinin olası sonuçlarının da analiz edildiği raporda, Türk bankalarında kredi büyüme hızının bu yılın 3. çeyreğinde gevşediği belirtildi.

Türk bankalarında sorunlu kredi oranının eylül ayı sonunda yüzde 4,1'e indiği ifade edilen raporda, çoğu bankanın çekirdek sermaye oranlarının yeterli olduğu vurgulandı.

13 bankaya yer verilen Fitch raporunda, "Türk Bankacılık sektörünün döviz likiditesi kısa vadeli piyasaya duyarlı dış finansman gereksinimlerini karşılamak için yeterli. Oynak piyasa koşulları değerlendirildiğinde yeniden finansman riskleri yüksek ancak bankalar Kovid-19 salgınında dış finansmana makul oranda erişimi sürdürdüler." değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda, Türk bankaların döviz likiditeye ulaşmalarının merkez bankasına yüksek oranda bağımlı hale geldiği ileri sürüldü.

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