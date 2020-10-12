Açıklamada, Trump'ın zaferinin daha küçük bir destek paketi, Biden'ın zaferinin ise daha büyük bir destek paketi anlamına geleceği örneği verildi.





Fitch'in açıklamasında, ilave desteğin ölçeği ve genişliğinin ABD'nin kamu maliyesi, sağlık hizmetleri, emlak, öğrenci kredileri ve finans kurumları gibi sektörleri etkileyeceği belirtildi.