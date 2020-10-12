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Son dakika: Fitch Ratings'ten ekonomi yorumu! Trump seçilirse ne olacak? Biden seçilirse ne olacak?

haberi... Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu , 'deki yaklaşan başkanlık seçimlerinin politika ortamı üzerindeki etkisini yorumladı. Fitch, ekonomiye dair önemli mesajlar verdi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.10.2020 Güncelleme Tarihi: 12.10.2020
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Son dakika: Fitch Ratings'ten ekonomi yorumu! Trump seçilirse ne olacak? Biden seçilirse ne olacak?

SON DAKİKA HABERİ: Fitch'ten yapılan kritik açıklamada, 3 Kasım'da gerçekleştirilecek 59'uncu başkanlık seçimlerinin olası sonuçları değerlendirildi.


Başkanı 'ın yeniden seçilmesi durumunda deregülasyon ve popülist önlemlerin devam edeceğine işaret edilen açıklamada, Demokratların adayı 'ın seçilmesinin ise salgının ve sıkılaştırılmış düzenlemelerin ekonominin kilit segmentleri üzerindeki etkileriyle mücadele etmek için muhtemelen daha geniş mali önlemler anlamına geleceği ifade edildi.

Açıklamada, salgının devam eden ekonomik ve sağlıkla ilgili etkilerine yönelik müdahalenin yeni yönetimin odak noktası olacağı, ancak stratejilerin desteğin nerede ve nasıl hedefleneceği konusunda çelişeceği kaydedildi.

İki tarafın politika yönelimleri arasında anlamlı farklılıklar olacağı belirtilen açıklamada, bu ayrımın en çok olacağı kilit politika alanları arasında, mali destek, sosyal yardım reformu, vergiler, regülasyon ortamı, dış politika, ticaret, sağlık hizmetleri ve altyapının yer alacağı aktarıldı.

Açıklamada, Trump'ın zaferinin daha küçük bir destek paketi, Biden'ın zaferinin ise daha büyük bir destek paketi anlamına geleceği örneği verildi.

Fitch'in açıklamasında, ilave desteğin ölçeği ve genişliğinin ABD'nin kamu maliyesi, sağlık hizmetleri, emlak, öğrenci kredileri ve finans kurumları gibi sektörleri etkileyeceği belirtildi.

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