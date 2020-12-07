Son dakika: Bakan Pakdemirli açıkladı! Arıcılara kovan başına 15 lira, ana arı başına 80 lira destek

"ARICILAR METEOROLOJİK PARAMETRELERDEN ETKİLENİYOR"

Arıcıların meteorolojik parametrelerden en fazla etkilenen üreticilerin başında geldiğine dikkati çeken Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bu etkiyi en aza indirmek için Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü arasında meteorolojik tahminlerin paylaşımı konusunda iş birliği yapılacak. Bu iş birliğiyle, sıcak ve soğuk hava dalgaları ile kuvvetli meteorolojik hadiselere ilişkin tahminler, erken uyarı olarak SMS ile arıcılara iletilecek. Ayrıca arıcıların konaklayacakları bölgeleri daha iyi tespit edebilmeleri için de geçmiş yıllara ait veriler kendileriyle paylaşılacak. İş birliğiyle bal üretim miktarı ve kalitesinin artmasına katkı sağlanacak."





