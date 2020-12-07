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Son dakika: Bakan Pakdemirli açıkladı! Arıcılara kovan başına 15 lira, ana arı başına 80 lira destek

Son dakika haberine göre  ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,  ile  arasında meteorolojik tahminlerin paylaşımı konusunda iş birliği yapılacağını bildirerek, "iş birliğiyle bal üretim miktarı ve kalitesinin artmasına katkı sağlanacak." ifadesini kullandı. Pakdemirli, 2003'ten bu yana arıcılığa destek verdiklerini vurgulayarak, kovan başına 15 lira, ana arı başına da 80 lira ödeme yaptıklarını belirtti. Pakdemirli, ayrıca arıcılığın yoğun yapıldığı 34 ilde malzeme ve ekipman desteği verdiklerine, bunun yanında kırsal kalkınma programları kapsamında arıcılık faaliyetlerine yüzde 50 hibe desteği sağladıklarına işaret etti.

EKONOMİ İHA
Giriş Tarihi: 07.12.2020 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020
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Son dakika: Bakan Pakdemirli açıkladı! Arıcılara kovan başına 15 lira, ana arı başına 80 lira destek

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu iş birliği protokolünün imza töreni, 'nin katılımıyla yarın gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pakdemirli, arıcılığın tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yoğun ilgi gören tarımsal bir uğraş alanı olduğunu aktararak, Türkiye'nin 8 milyon arılı kovana sahip olduğunu ve 114 bin 471 ton bal üretimiyle dünyada ikinci sırada bulunduğunu ifade etti.

Pakdemirli, 2003'ten bu yana arıcılığa destek verdiklerini vurgulayarak, kovan başına 15 lira, ana arı başına da 80 lira ödeme yaptıklarını belirtti. Pakdemirli, ayrıca arıcılığın yoğun yapıldığı 34 ilde malzeme ve ekipman desteği verdiklerine, bunun yanında kırsal kalkınma programları kapsamında arıcılık faaliyetlerine yüzde 50 hibe desteği sağladıklarına işaret etti.

"ARICILAR METEOROLOJİK PARAMETRELERDEN ETKİLENİYOR"
Arıcıların meteorolojik parametrelerden en fazla etkilenen üreticilerin başında geldiğine dikkati çeken Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bu etkiyi en aza indirmek için Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü arasında meteorolojik tahminlerin paylaşımı konusunda iş birliği yapılacak. Bu iş birliğiyle, sıcak ve soğuk hava dalgaları ile kuvvetli meteorolojik hadiselere ilişkin tahminler, erken uyarı olarak SMS ile arıcılara iletilecek. Ayrıca arıcıların konaklayacakları bölgeleri daha iyi tespit edebilmeleri için de geçmiş yıllara ait veriler kendileriyle paylaşılacak. İş birliğiyle bal üretim miktarı ve kalitesinin artmasına katkı sağlanacak."


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