"TOPLAM YATIRIM BEDELİ 4 MİLYAR TL OLAN PROJE 2 BUÇUK YIL GİBİ KISA BİR SÜREDE KENDİNİ AMORTİ EDECEK"

Bölgedeki bir diğer önemli proje olan "İmamoğlu Sulamaları Projesi" hakkında da konuşan Bakan Pakdemirli, "İmamoğlu Sulamaları Adana'da, İmamoğlu, Sarıçam, Ceyhan, Kozan ve Yüreğir ilçelerinde toplam 1 milyon 66 bin 800 dekar arazinin sulanmasını sağlayacak. Su kaynağı Seyhan Nehri üzerinde kurulu olan ve 2010 yılından bu yana işletmede olan Yedigöze Barajı. Proje kapsamında bugüne kadar 26 bin 230 dekar arazi sulamaya açılmış olup 522 bin 920 dekar arazide inşaat, 142 bin 150 dekar arazide ise ihale çalışmaları devam ediyor. 375 bin 500 dekarlık ek sahanın da planlama çalışmalarını tamamladık. 106 bin kişiye de ilave istihdam imkanı sağlanacak. Toplam yatırım bedeli 4 milyar TL olan proje 2 buçuk yıl gibi kısa bir sürede kendini amorti edecek" açıklamalarında bulundu.