Son dakika: Bakan Pakdemirli açıkladı! Yüzde 100'e kadar hibe verilecek





İpek böcekçiliği yapan gerçek ve tüzel kişilere, dut bahçesi tesisi, ipek böceği besleme evi inşası, makine, alet ve ekipman alımlarında yüzde 100 hibe desteği verileceğine dikkati çeken Pakdemirli, "Damızlık ve Ticari Kaz ile Ticari Hindi Yetiştiriciliği Desteklemeleri çerçevesinde ise 1000 adet kapasiteli damızlık kaz, 500 adet kapasiteli ticari kaz veya 1000 adet kapasiteli ticari hindi işletmesi yatırımlarına yüzde 75 hibe desteği verilecek. Hibe desteği damızlık kaz işletmelerinde yeni kümes ve kuluçkahane inşaatı, makine, alet ve ekipman alımı için, ticari kaz ve hindi işletmelerinde ise yeni kümes yapımı, makine, alet ve ekipman alımı için uygulanacak." ifadelerini kullandı.