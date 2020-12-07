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Limon halde 1 markette 5 TL!

'da hasat zamanı olan limonun kilosu halde 1, markette ise 5 liraya satılıyor. Ürün bolluğundan fiyatlarda düşüş olduğunu kaydeden Adana Kabzımallar Odası 2'nci Başkanı Mahsun Doğan, "Marketlerde fiyat farkı olunca insanlar almıyor" diye konuştu.

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Giriş Tarihi: 07.12.2020
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Limon halde 1 markette 5 TL!

Adana'da hasat zamanı olan limonun kilosu halde 1, markette ise 5 liraya satılıyor. Ürün bolluğundan fiyatlarda düşüş olduğunu kaydeden Adana Kabzımallar Odası 2'nci Başkanı Mahsun Doğan, "Marketlerde fiyat farkı olunca insanlar almıyor" diye konuştu. Yetkililerden destek beklediklerini ve fiyatların normal seviyeye çekilmesi gerektiğini anlatan Doğan, "Limonumuz birinci kalite. Üretici, ürün bolluğundan dolayı 50 kuruş ile 1 lira
arasında vermek durumunda kalıyor. Buna karşılık marketlerde 5 lira. Durum böyle olunca vatandaş almıyor ve ürün elde kalıyor" dedi.

Kilo vermek isteyenler dikkat! Limon diyetiyle ayda 10 kilo vermek mümkün... KİLO VERMEK İSTEYENLER DİKKAT! LİMON DİYETİYLE AYDA 10 KİLO VERMEK MÜMKÜN...
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