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Kilo vermek isteyenler dikkat! Limon diyetiyle ayda 10 kilo vermek mümkün...

Özellikle kadınların doğum sonrası aldığı kilolarla başı dertte... Birçok kadın aldığı fazla kiloları vermek istiyor. İşte bunun için doğal şifa kaynağı olan birçok derde deva olan limonun kilo vermeye olan katkısı da ortaya çıktı. İşte milyonlarca insanın kilo verme isteğine çözüm olacak limon diyetinin detayları haberimizde...

Giriş Tarihi: 26.09.2020 22:25 Güncelleme Tarihi: 26.09.2020 22:26
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Kilo vermek isteyenler dikkat! Limon diyetiyle ayda 10 kilo vermek mümkün...

Haşlanmış limon diyeti ile kısa süre içinde vücudunuzda eksik olan vitaminleri alabilir, zayıflayabilir ve sağlığınızın en zirve günlerini yaşayabilirsiniz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kilo vermek isteyenler dikkat! Limon diyetiyle ayda 10 kilo vermek mümkün...

HAŞLANMIŞ LİMON İLE KÜR HAZIRLAMA

Malzemeler 5 adet limon, 4-5 diş sarımsak, 2 litre su, birkaç parça zencefil

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Kilo vermek isteyenler dikkat! Limon diyetiyle ayda 10 kilo vermek mümkün...

HAZIRLANIŞI

Öncelikle, limonların kabuklarını soyup suyunu sıkın. Posa ve kabuklarını daha sonra kullanacağınız için bir kenarda saklayın. Daha sonra blender'da zencefil ve sarımsakları ezin. Ardından 2 litre suyu kaynatın.

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Kilo vermek isteyenler dikkat! Limon diyetiyle ayda 10 kilo vermek mümkün...

İçine de sıktığınız limon suyunu ve blenderda ezdiğiniz sarımsak ve zencefilleri ekleyip hepsini karıştırın. Bu karışımı 10 dakika kadar kaynatın ve soğumaya bırakın. Hazırladığınız bu kürü her sabah aç karna bir bardak tüketin.

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Kilo vermek isteyenler dikkat! Limon diyetiyle ayda 10 kilo vermek mümkün...

HAŞLANMIŞ LİMONUN FAYDALARI

Güne bu şekilde başlamanın faydalarını kısa zaman içinde hissedeceksiniz. Midenize zarar vermez, aç karna rahatlıkla tüketebilirsiniz, limondaki mineraller mideyi rahatlatır.