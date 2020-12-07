Yerli panel üretimi iki katına çıkıyor! Kalyon'un fabrikası hedef büyüttü





LİBYA'YA GÜNEŞ'İ GÖTÜRECEK

CEMAL Kalyoncu, Libya'da 300 megavatlık bir santral için görüştüklerini belirterek, "Yüzer LNG terminali için de çalışma yapıyoruz" dedi.



ŞİŞECAM İLE GÖRÜŞTÜLER

KALYONCU, güneş panellerinde kullanılan cam için Şişecam ile görüştüklerini belirterek, "Panelde kullanılan cam Malezya'dan alınıyor. Bunun için Şişecam ile görüştük. Onların camın kalınlığını düşürmelerini istedik. '15 yıl alım garantisi vereceğimizi de söyledik" dedi.



SOLAR AKADEMİ KURDULAR

KALYON Güneş Teknolojileri Fabrikası'nda polisolisyumdan ilk kez ingot elde edilirken wafer ve hücre üretimleri de ilk kez yapılıyor. Yeni teknoloji için üretim merkezi içinde bir de Solar Akademi kuruldu. Almanya, Çin ve Hindistan'dan konunun uzmanları burada eğitimler veriliyor. Şimdiye kadar 30.000 adam/gün eğitim verildi. Fabrikada üniversiteden yeni mezun olanlara da 'Yıldız Operatör' adı altında uygulamalı eğitim veriliyor. Şu anda fabrikada 70 'Yıldız Operatör' çalışıyor. Mesleğin başındaki bu kişiler içinde üstün başarı gösterenler mühendislik olarak devam edecekler. Fabrikada personelin yaklaşık yüzde 25'i kadınlardan oluşuyor.