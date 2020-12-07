İşçiye ikramiye vakti: En az 911 TL yatırılacak!
Yüzbinlerce işçinin beklediği ikramiye ile ilgili flaş gelişme... Kamu işçilerine 14 Aralık’ta 13 günlük ikramiye ödemesi yapılacak. 500 bin işçinin hesabına en az 911 lira yatırılacak. Peki, kim ne kadar alacak? İşte kamu işçilerine verilecek ikramiye ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
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İkramiyeden SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. Yılın ilk yarısında 26 günlük tutar ödenirken, ikinci yarısında da Cumhurbaşkanı kararıyla bir 26 günlük tutar daha ödeniyor.
İşçiler bu yılın ilk yarısında 2 taksit halinde toplam 26 günlük ikramiye almıştı. Yılın ikinci yarısına ilişkin 26 günlük ikramiyenin ilk taksiti 27 Temmuz'da hesaplara yatırılmıştı. Kalan 13 günlük ikramiye, Cumhurbaşkanı kararına göre 14 Aralık'ta ödenecek. İşçilerin hesabına en az 911,73 lira yatırılacak.
500 bin kamu işçisi ikramiye (ilave tediye) için gün sayıyor. Kamu işçilerine 14 Aralık'ta ikramiyenin son taksiti yatırılacak. Kamu işçilerine her yıl verilen ikramiye; brüt ücretin 52 günlük tutarı kadar oluyor.
İkramiyeden SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. Yılın ilk yarısında 26 günlük tutar ödenirken, ikinci yarısında da Cumhurbaşkanı kararıyla bir 26 günlük tutar daha ödeniyor.
İşçiler bu yılın ilk yarısında 2 taksit halinde toplam 26 günlük ikramiye almıştı. Yılın ikinci yarısına ilişkin 26 günlük ikramiyenin ilk taksiti 27 Temmuz'da hesaplara yatırılmıştı. Kalan 13 günlük ikramiye, Cumhurbaşkanı kararına göre 14 Aralık'ta ödenecek. İşçilerin hesabına en az 911,73 lira yatırılacak.
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