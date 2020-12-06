Emekliyi heyecanlandıran zam müjdesi: 2021 Ocak zammı ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? İşte yeni maaş...

Emekliler için 2021 yılı Ocak ayında maaşlara yapılacak zam oranı için son dakika gelişmeler yaşanıyor. SSK ve Bağkur'lu milyonlarca vatandaşın takip ettiği zam oranının belli olmasına sadece 1 veri kaldı. Ocak ve Temmuz ayı olmak üzere iki 6 aylık periyot sonrasında maaş zam oranı belli olacak. 5 aylık enflasyon verisine göre emeklilerin 2021 Ocak zammı yüzde 7.02 olacak. ahaber.com.tr olarak emekliler için tüm gelişmeleri sizler için derledik. İşte, 2021 Ocak zammı ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?