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06 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Emekliyi heyecanlandıran zam müjdesi: 2021 Ocak zammı ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? İşte yeni maaş... Emekliyi heyecanlandıran zam müjdesi: 2021 Ocak zammı ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? İşte yeni maaş...
Emekliler için 2021 yılı Ocak ayında maaşlara yapılacak zam oranı için son dakika gelişmeler yaşanıyor. SSK ve Bağkur'lu milyonlarca vatandaşın takip ettiği zam oranının belli olmasına sadece 1 veri kaldı. Ocak ve Temmuz ayı olmak üzere iki 6 aylık periyot sonrasında maaş zam oranı belli olacak. 5 aylık enflasyon verisine göre emeklilerin 2021 Ocak zammı yüzde 7.02 olacak. ahaber.com.tr olarak emekliler için tüm gelişmeleri sizler için derledik. İşte, 2021 Ocak zammı ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 06.12.2020 17:33 Güncelleme Tarihi: 06.12.2020 17:42
Yaklaşık 13 milyon emeklinin maaşını etkileyecek 2021 Ocak zammı için yeni gelişmeler yaşanıyor. SSK ve Bağ-Kur'lu emekli vatandaşlar maaşların ne kadar olacağı yönündeki araştırmaları sürüyor. 5 aylık enflasyona göre emeklilerin maaşlarına yüzde 7.02 zam yapılacak. Aralık ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından artık maaş detayları açıklanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6'şar aylık enflasyon rakamına göre zam alırken memurlar ve Emekli Sandığı emeklilerinin zam oranları enflasyon farkı ile şekilleniyor. Uzman isimler maaş beklentisi hakkında yorumlarını paylaşıyor. İşte, 2021 Ocak zammı ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 OCAK ZAMMI İLE SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Merakla beklenen enflasyon oranı açıklandıktan sonra milyonlarca vatandaş da maaşın yapılacak olan zam oranına göre de yeni maaşını hesaplamaya çalışıyor. Açıklanan enflasyon oranı sonrası en düşük memur ve memur emeklisi maaşları ne kadar olacak? 11 aylık verilere göre, memur emeklisi vatandaşa yüzde 3 + 6 aylık enflasyon farkı, o da yüzde 3.02 olarak netleşti. Aralık ayı enflasyonu sonrası yeni maaşlar artabilir.
YENİ MAAŞLARA NE KADAR ZAM YANSIYACAK?
2020 yılının ikinci 6 aylık dönemdeki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark maaşlara yansıyacak. Temmuz-Kasım ayı enflasyonu yüzde 7.02 çıktı. Buna göre memur ve memur emeklisi vatandaşların maaşların yüzde 3.02 enflasyon farkı oluştu. Aralık enflasyonuna göre bu oran artacak ya da azalacak.
EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Şu ana kadar gerçekleşen yüzde 6.02'lik zam oranına göre, en düşük memur maaşı 3 bin 719 liradan 3 bin 943 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı da 2 bin 814 liradan 2 bin 983 liraya çıkacak. Memurların aile yardımı da artacak.
EN ÇOK 6.822 TL
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 7.02 çıktı. Geriye sadece Aralık ayı enflasyon verisi kaldı.
5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 447,55 liraya varan artış yaşanacak.
En yüksek emekli aylığı net 6 bin 375 lira 37 kuruştan 6 bin 822 lira 92 kuruşa çıkacak.