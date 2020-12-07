Bağ-Kur'lular dikkat! İşte emekli olmanın yolu: 1 Şubat'a kadar süre var





NASIL HESAPLANACAK?

İhya için başvurular 1 Aralık'ta başlarken, 1 Şubat'a kadar sürecek. Başvurular SGK'ya yapılacak. Prim borcu asılları Yİ-ÜFE ile güncellenerek yeni tutar hesaplanacak. Hesaplanan tutarın 1 Mart'a kadar ödenmesi halinde durdurulan süreler ihya edilecek. İhya ödemelerinde Yİ-ÜFE'de herhangi bir indirim uygulanmayacak.