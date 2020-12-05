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Son dakika: Başkan Erdoğan bugün hizmete açacak! 'Sarıkamış-Karakurt-Horasan' yolu milyonlarca kişiye kolaylık sağlayacak

Son dakika haberine göre ve 'ne ulaşımı kolaylaştıracak olan Sarıkamış-Karakurt-Horasan bölünmüş yol çalışması tamamlandı. Başkan milyonlarca vatandaşı rahatlatacak projeyi bugün hizmete açacak.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.12.2020 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan bugün hizmete açacak! 'Sarıkamış-Karakurt-Horasan' yolu milyonlarca kişiye kolaylık sağlayacak

ile arasındaki 'Sarıkamış-Karakurt-Horasan' bölünmüş yolu bugün Başkan 'ın video konferansla katılacağı açılışla hizmete girecek.


Kars ve 'ne ulaşımı kolaylaştıracak olan Sarıkamış-Karakurt-Horasan bölünmüş yol çalışması tamamlandı.


Eski Ulaştırma Bakanı ve MKYK Üyesi, Kars Milletvekili Ahmet Arslan, mevcut yolun Karakurt Barajı'nın altında kalmasından dolayı yeni yolun yapıldığını belirtti.

KARS VE SARIKAMIŞ KAYAK MERKEZİNE ULAŞIMI KOLAYLAŞTIRACAK
Arslan, "Karaurgan tarafından verilen trafiğin oluşturduğu sıkıntılardan yeni yol sayesinde kurtulduk. Kars ve Sarıkamış Kayak Merkez'ine geleceklerin de ulaşımını kolaylaştıracak olan yol 15 gün önce kullanıma açıldı. 5 Aralık Cumartesi günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'nun katılımı ile resmi açılış gerçekleşecek" dedi.

Arslan, başta Başkan Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür edip, yolda kazasız yolculuklar yapılmasını temenni etti.

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