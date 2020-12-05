KARS VE SARIKAMIŞ KAYAK MERKEZİNE ULAŞIMI KOLAYLAŞTIRACAK

Arslan, "Karaurgan tarafından verilen trafiğin oluşturduğu sıkıntılardan yeni yol sayesinde kurtulduk. Kars ve Sarıkamış Kayak Merkez'ine geleceklerin de ulaşımını kolaylaştıracak olan yol 15 gün önce kullanıma açıldı. 5 Aralık Cumartesi günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'nun katılımı ile resmi açılış gerçekleşecek" dedi.