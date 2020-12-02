İstihdama kalkan! Kısa çalışmada ikinci dönem

Salgınla mücadele sürecinde 3.5 milyon çalışana 21.7 milyar liralık destek sağlayan kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı, yeni başvurulara kapı açıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, yeni başvurular dün itibarıyla yeniden başladı. Kararla 30 Haziran'dan önce başvuruda bulunmayan işyerleri de başvuruda bulunabilecek. Bu tarihe kadar ödeneğe başvurmayan işyerleri 31 Aralık tarihine kadar başvurmaları halinde 1 Aralık 2020 tarihinden itibaren 3 ay süreye kadar ödenekten yararlanabilecek.