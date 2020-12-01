Türkiye 3. çeyrekte yüzde 6.7 büyüdü

Dünya ekonomisine tarihinin en büyük krizlerinden birini yaşatan pandemiye rağmen ikinci çeyrekte yüzde 9.9 ile en az küçülen ülkelerden olan Türkiye, normalleşmenin başladığı üçüncü çeyreğe güçlü toparlanma ile damga vurdu. Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6.7 ile yüzde 5 olan beklentilerin çok üstünde büyüdü. Ekonomi üçüncü çeyrekte ikinci çeyreğe göre de mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış olarak yüzde 15.6 büyüme gösterdi. Ekonomimizin büyüklüğü dolar bazında 736 milyar dolar, TL cinsinden ise 4.7 trilyon lira, kişi başı milli gelir 8 bin 773 dolar oldu.