Türkiye 3. çeyrekte yüzde 6.7 büyüdü
Normalleşmenin başladığı üçüncü çeyrekte Türkiye ekonomisi yüzde 6.7 ile beklentilerin çok üstünde büyüdü, dünyanın en hızlısı oldu. Ekonomimizin büyüklüğü dolar bazında 736 milyar dolar, TL cinsinden ise 4.7 trilyon lira, kişi başı milli gelir 8 bin 773 dolar oldu.
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51 ÜLKENİN BİRİNCİSİ
Analistler, dünya ekonomisinin yüzde 4.4 daralmasının beklendiği 2020'de, Türkiye'nin yılı pozitif büyüme ile tamamlayan 4 ülkeden biri olacağına dikkat çekti. Türkiye, üçüncü çeyrekteki yüzde 6.7'lik performansı ile ilgili döneme ilişkin verilerini açıklayan 51 ülke arasında en hızlı büyüyen ülke oldu.
Şu ana kadar Türkiye'nin dışında sadece Çin, Tayvan ve Vietnam pozitif büyüme açıkladı. G20 ülkeleri arasında en başarılı büyüme performansını sergileyen ülke olan Türkiye ayrıca, yılın üçüncü çeyreğinde OECD ülkeleri arasında büyüme kaydeden tek ülke oldu.
ORTAK AKILLA HAREKET EDECEĞİZ
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Makroekonomik, finansal ve fiyat istikrarını önceleyen politika çerçevemizle, dengeli ve istihdam oluşturan büyüme sürecini sürdürülebilir kılmayı amaçlıyoruz" dedi. Üretim ve teknoloji altyapılarını güçlendirecek adımlar atacaklarını belirten Elvan, "Sayın Cumhurbaşkanımız'ın liderliğinde tüm kesimlerin sesine kulak verip, ortak akılla hareket edeceğiz" diye konuştu.
Dünya ekonomisine tarihinin en büyük krizlerinden birini yaşatan pandemiye rağmen ikinci çeyrekte yüzde 9.9 ile en az küçülen ülkelerden olan Türkiye, normalleşmenin başladığı üçüncü çeyreğe güçlü toparlanma ile damga vurdu. Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6.7 ile yüzde 5 olan beklentilerin çok üstünde büyüdü. Ekonomi üçüncü çeyrekte ikinci çeyreğe göre de mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış olarak yüzde 15.6 büyüme gösterdi. Ekonomimizin büyüklüğü dolar bazında 736 milyar dolar, TL cinsinden ise 4.7 trilyon lira, kişi başı milli gelir 8 bin 773 dolar oldu.
51 ÜLKENİN BİRİNCİSİ
Analistler, dünya ekonomisinin yüzde 4.4 daralmasının beklendiği 2020'de, Türkiye'nin yılı pozitif büyüme ile tamamlayan 4 ülkeden biri olacağına dikkat çekti. Türkiye, üçüncü çeyrekteki yüzde 6.7'lik performansı ile ilgili döneme ilişkin verilerini açıklayan 51 ülke arasında en hızlı büyüyen ülke oldu.
Şu ana kadar Türkiye'nin dışında sadece Çin, Tayvan ve Vietnam pozitif büyüme açıkladı. G20 ülkeleri arasında en başarılı büyüme performansını sergileyen ülke olan Türkiye ayrıca, yılın üçüncü çeyreğinde OECD ülkeleri arasında büyüme kaydeden tek ülke oldu.
ORTAK AKILLA HAREKET EDECEĞİZ
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Makroekonomik, finansal ve fiyat istikrarını önceleyen politika çerçevemizle, dengeli ve istihdam oluşturan büyüme sürecini sürdürülebilir kılmayı amaçlıyoruz" dedi. Üretim ve teknoloji altyapılarını güçlendirecek adımlar atacaklarını belirten Elvan, "Sayın Cumhurbaşkanımız'ın liderliğinde tüm kesimlerin sesine kulak verip, ortak akılla hareket edeceğiz" diye konuştu.
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