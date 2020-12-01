Resmi Gazete'de yayımlandı: Kısa çalışma ödeneği başvuru süresi uzatıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun ek 2. maddesi ile geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Kovid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle 1 Aralık 2020 tarihinden sonraki döneme ilişkin kısa çalışma talebinde bulunan iş yerleri için anılan Kanunun geçici 23. maddesinin birinci fıkrasında yer alan 30 Haziran 2020 tarihinin 31 Aralık 2020 olarak uygulanacağı belirtildi.

Bu karar kapsamında yapılan ödemelerin başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyeceği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı kararında, 30 Haziran 2020'ye kadar kısa çalışma talebinde bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödemelerinde 4447 sayılı Kanun'un ek 2. maddesinin beşinci fıkrası hükmünün uygulanmış kabul edileceği kaydedildi.