Bakan Varank: Sanayi üretiminde yıllık performansımızla Avrupa'da üretimini en fazla artıran ülke olduk

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan sanayi üretimi rakamlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Bakan Mustafa Varank Türkiye'nin Avrupa'da lider olduğunu söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamaları:

AVRUPA'DA LİDERİZ

"Yıllık performansımızla Avrupa'da üretimini en fazla artıran ülke olduk

"BÜYÜME DİNAMİĞİ AÇISINDAN ÖNEMLİ..."

Sanayi üretim endeksinde, ara malı ve sermaye malı üretimindeki yıllık çift haneli artış, büyüme dinamiği açısından çok olumlu."