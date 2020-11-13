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Bakan Varank: Sanayi üretiminde yıllık performansımızla Avrupa'da üretimini en fazla artıran ülke olduk

ve Teknoloji Bakanı sanayi üretim endeksi ile ilgili olarak, "Yıllık performansımızla Avrupa'da üretimini en fazla artıran ülke olduk." ifadelerini kullandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.11.2020 Güncelleme Tarihi: 13.11.2020
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Bakan Varank: Sanayi üretiminde yıllık performansımızla Avrupa'da üretimini en fazla artıran ülke olduk

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan sanayi üretimi rakamlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Bakan Mustafa Varank Türkiye'nin Avrupa'da lider olduğunu söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamaları:

AVRUPA'DA LİDERİZ

"Yıllık performansımızla Avrupa'da üretimini en fazla artıran ülke olduk

"BÜYÜME DİNAMİĞİ AÇISINDAN ÖNEMLİ..."

Sanayi üretim endeksinde, ara malı ve sermaye malı üretimindeki yıllık çift haneli artış, büyüme dinamiği açısından çok olumlu."

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