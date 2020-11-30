Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan büyüme açıklaması
Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "GSYH yılın 3. çeyreğinde yıllık %6,7’lik artış kaydetti. Büyümenin öncü göstergeleri, yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir performansa işaret ediyordu. Üçüncü çeyrek büyümesinde yurt içi talep artışı etkili oldu. Oluşabilecek riskleri göz ardı etmiyoruz. Makroekonomik, finansal ve fiyat istikrarını önceleyen politika çerçevemizle; dengeli ve istihdam oluşturan büyüme sürecini sürdürülebilir kılmayı amaçlıyoruz." dedi.
EKONOMİ AA
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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan büyüme rakamlarını değerlendirdi.
Bakan Elvan, "Üçüncü çeyrek büyümesinde yurt içi talep artışı etkili oldu. Oluşabilecek riskleri göz ardı etmiyoruz." ifadelerini kullandı.
Elvan "Makroekonomik, finansal ve fiyat istikrarını önceleyen politika çerçevemizle, büyüme sürecini sürdürülebilir kılmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.
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