Emekliye yüzde 3 zam ve enflasyon farkı | Emeklinin Ocak zammı ne kadar olacak?

Bu tahmine göre ise Ocak zammı yüzde 2.35 farkla'e çıkabilecek. Ocak artışı yüzde 5 olursa en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 814 liradanyükselecek. Eğer oran yüzde 5.35'e yükselirse de taban maaşulaşacak.Bu yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı farkı gösterecek.