Mustafa Varank, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, Ukrayna heyetiyle toplantı için özellikle tarihi 400 öncesine kadar uzanan Mabeyn Köşkü'nü seçtiklerini belirterek, "Burası yüzyıllar boyunca nice tarihi olaya şahit oldu. Bugün de Ukrayna ile ilişkilerimiz açısından tarihi bir güne hep birlikte şahitlik edeceğiz. Ülkelerimiz arasında güçlü bir ivme kazanan ilişkilerimizi somut projelere dökmek istiyoruz. Bu ziyaretin her iki ülke açısından da yeni iş birliklerini beraberinde getirmesini temenni ediyoruz." dedi.