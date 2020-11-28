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Son dakika: Bakan Elvan'dan TOBB ile yapılan reform görüşmeleri sonrası açıklama

Lütfi Elvan, ile yapılan ve 4 saati aşan reform görüşmeleri sonrasında açıklama yaptı. "İş dünyası görüşmelerimizi TOBB ile sürdürdük. Görüş ve önerilerini dinledik. Sonuç odaklı bir toplantı yaptık." dedi. Elvan, "Önümüzdeki hafta ile programımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise "Gayet kapsamlı ve verimli bir toplantıydı. Bu dönemde devletimizi yanımızda görmek bizim için çok değerliydi." dedi.

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 28.11.2020 Güncelleme Tarihi: 28.11.2020
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Son dakika: Bakan Elvan'dan TOBB ile yapılan reform görüşmeleri sonrası açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TOBB ile yapılan ve 4 saati aşan reform görüşmeleri sonrasında açıklama yaptı.

Bakan Elvan, "TOBB heyetinin görüş ve önerilerini dinledik. Sonuç odaklı bir toplantı gerçekleştirdik." dedi.

Elvan, Önümüzdeki hafta MÜSİAD ile programımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

DEVLETİMİZİ YANIMIZDA GÖRMEK BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİYDİ
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Gayet kapsamlı ve verimli bir toplantıydı. Bu dönemde devletimizi yanımızda görmek bizim için çok değerliydi." dedi.

REFORM GÖRÜŞMELERİNİN İKİNCİSİ DE BİTTİ
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, iş dünyası görüşmelerinin ikinci toplantısında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yönetimiyle bir araya gelmişti.

Toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TCMB Başkanı Naci Ağbal ve TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı.

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İş dünyası ile reform görüşmeleri sonrası Bakan Elvan açıklama yaptı İŞ DÜNYASI İLE REFORM GÖRÜŞMELERİ SONRASI BAKAN ELVAN AÇIKLAMA YAPTI

Bakan Elvan ve Gül TOBB yönetimiyle bir araya geldi BAKAN ELVAN VE GÜL TOBB YÖNETİMİYLE BİR ARAYA GELDİ
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