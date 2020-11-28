Bakan Kurum: 1,5 milyon konutu dönüştürmek için canla başla çalışıyoruz

'VERDİĞİMİZ SÖZLERİ TUTUYORUZ'

Bakan Kurum, İller Bankası, büyükşehir ve ilçe belediyeleriyle beraber 87 milyonluk yatırımların açılışını yaptıklarını belirterek, "Samsunlu kardeşlerimizin bilmesi gereken bir gerçeğin altını önemle çizmek isterim. Bu şehirde; 2002 yılından önce bir tane bile katı atık düzenli depolama tesisi yoktu. Bugün Samsun'da 17 belediye ve 1 milyon 330 bin kişiye hizmet veren 2 adet tesisimiz var. Yine 2002 yılında 3 adet atık su arıtma tesisi ile belediye nüfusunun yüzde 14,8'ine hizmet verilirken, bugün itibariyle 18 adet atık su arıtma tesisi ile belediye nüfusunun yaklaşık yüzde 85,5'ine hizmet veriyoruz. Şimdi de Kavak, Ladik, 19 Mayıs ve Vezirköprü'de atık su arıtma tesislerimizi açıyoruz. Ayrıca Tekkeköy ve İlkadım'da dere ıslahı projelerimizi; Vezirköprü'de güneş enerji santrali ve soğuk hava deposu tesislerimizi halkımızın hizmetine sunuyoruz. Bu açılışlarımızın yanında yine bugün, bir önceki ziyaretimizde verdiğimiz sözlerimizi tutuyoruz. Toplam yatırım bedeli 51,5 milyon TL olan merkez ilçemizin 70 kilometre kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarıyla; yine merkez ve Çarşamba'daki 1,7 milyon metreküp kapasiteli katı atık depolama tesisimizin de temellerini atıyoruz" ifadelerini kullandı.

'SAMSUN'UN YEŞİLİNE YEŞİL KATACAĞIZ'

Bakan Kurum, açıklamasını şöyle tamamladı:

"81 ilimize 81 milyon metrekarelik alana millet bahçesi yapma hedefiyle çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Şu ana kadar 35 millet bahçemizi, vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 237 projemizde çalışmalarımız devam ediyor. Samsun'da toplam büyüklüğü 929 bin metrekare olan 4 millet bahçesi projemiz var. Samsunspor'umuzun zaferlerinin şahidi olan Eski 19 Mayıs Stadyumu'nun yerine yaptığımız millet bahçesinin açılışını haziran ayında gerçekleştirdik. Samsun'un yeşiline yeşil katmak için; şimdi de Canik, Çarşamba ve Bafra'ya yapacağımız millet bahçelerimizi de hızlıca tamamlayarak sizlerin istifadesine sunacağız. Bizim en büyük gayemiz; Türkiye'nin her bir şehrini köy köy, sokak sokak güzelleştirecek işleri yaparak milletimizin hayır dualarını almaktır. Allah'ın izniyle Samsun'u daha da büyütecek, güzelleştirecek ve tüm şehirlerimizi geleceğe taşıyacağız. Tüm bu yatırımların, Samsun'a kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

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