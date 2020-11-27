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Son dakika: Bakan Dönmez açıkladı: Türkiye tarihinin en yüksek elektrik üretimi

Son dakika haberi... ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Kasım rüzgarları enerjinin çarklarını döndürmeye devam ediyor. 6 Kasım’daki rüzgardan elektrik üretim rekorumuzu 25 Kasım’da 153.035 MWh ile yeniden kırdık. Rüzgarımız, tarihte ilk defa tüm yenilenebilir kaynakların toplam üretimini geride bıraktı." açıklamasında bulundu.

EKONOMİ DHA
Giriş Tarihi: 27.11.2020 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020
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Son dakika: Bakan Dönmez açıkladı: Türkiye tarihinin en yüksek elektrik üretimi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 6 Kasım'daki rüzgardan elektrik üretim rekorunun 25 Kasım'da 153 bin 35 megavatsaat (MWh) ile yeniden kırıldığını açıkladı.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kasım rüzgarları enerjinin çarklarını döndürmeye devam ediyor. 6 Kasım'daki rüzgardan elektrik üretim rekorumuzu 25 Kasım'da 153 bin 35 MWh ile yeniden kırdık. Rüzgarımız, tarihte ilk defa tüm yenilenebilir kaynakların toplam üretimini geride bıraktı" dedi.

Son dakika: Bakan Dönmez duyurdu: 6 Kasımda rekor kırdık SON DAKİKA: BAKAN DÖNMEZ DUYURDU: 6 KASIM'DA REKOR KIRDIK

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