Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 6 Kasım'daki rüzgardan elektrik üretim rekorunun 25 Kasım'da 153 bin 35 megavatsaat (MWh) ile yeniden kırıldığını açıkladı.



Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kasım rüzgarları enerjinin çarklarını döndürmeye devam ediyor. 6 Kasım'daki rüzgardan elektrik üretim rekorumuzu 25 Kasım'da 153 bin 35 MWh ile yeniden kırdık. Rüzgarımız, tarihte ilk defa tüm yenilenebilir kaynakların toplam üretimini geride bıraktı" dedi.

Kasım rüzgarları enerjinin çarklarını döndürmeye devam ediyor.



6 Kasım'daki rüzgardan elektrik üretim rekorumuzu 25 Kasım'da 153.035 MWh ile yeniden kırdık.



Rüzgarımız, tarihte ilk defa tüm yenilenebilir kaynakların toplam üretimini geride bıraktı. ⚡️🌳 pic.twitter.com/MXZwh1lIHN — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) November 27, 2020