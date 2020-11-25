Son dakika: Bakan Dönmez duyurdu: 6 Kasım'da rekor kırdık

Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "6 Kasım'da 151.372 MWh ile tarihimizin en yüksek günlük rüzgâr üretim rekorunu kırdık." dedi.

Öte yandan Bakan Dönmez, "2019'da devreye aldığımız kurulu gücümüzün yüzde 61,2'si, bu yıl devreye aldığımız kurulu gücümüzün yaklaşık yüzde 98'i yenilenebilir kaynaklardan meydana geldi.

Biz yerli teknolojiyle birlikte rüzgârı Türkiye'nin ikinci bir otomotiv sektörü yapmaya niyetliyiz." ifadelerini kullandı.