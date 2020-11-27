Başkan Erdoğan'ın altın ve döviz çağrısının ayrıntıları ortaya çıktı: 3 ay şartı!





1- Daha önce kaç varlık barışı yasalaştı?

Daha önce 5 Varlık Barışı uygulaması yasalaştı. Varlık Barışı, ilk kez 2008'de uygulandı. Yurt içi varlıklar için yüzde 5, yurt dışı varlıklar için yüzde 2 vergi alınan yasayla 26.9 milyar lirası yurt dışından, 20.3 milyar lirası yurt içinden olmak üzere toplam 47 milyar 302 milyon liralık kaynak sisteme sokuldu. 2013'teki ikinci Varlık Barışı'nda, 69.8 milyar liralık beyana karşılık 10.5 milyar liralık kaynak getirilirken, 209 milyon lira vergi tahsilatı yapıldı. 2016, 2018 ve 2019'da da Varlık Barışı uygulamaları yürürlüğe konuldu. Son olarak Varlık Barışı'nda sisteme sokulan tutar 17 milyar lira olurken, yüzde 1 vergi kesintisi ile yaklaşık 170 milyon liralık vergi tahsilatı yapıldı.