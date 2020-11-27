27 Kasım 2020, Cuma
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Kanuni Sondaj Gemisi yeni müjdelere hazırlanıyor

'dan 'a bir süre önce yola çıkan ve 'nda demirleyen 'nin kule montaj işlemleri tüm hızıyla sürüyor. Gemi; bakım ve onarım çalışmalarının ardından Gaz Sahası'na hareket edecek.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.11.2020
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Kanuni Sondaj Gemisi yeni müjdelere hazırlanıyor

'nin hidrokarbon potansiyelini açığa çıkarmak için başlatılan çalışmalarda 'e ulaşan ; geçtiğimiz 14 Kasım günü 'na demirledi.

Geminin bakım, onarım ve teknik çalışmaları sürüyor. Geminin kulesi için montajlanacak olan platform da yardımcı gemiler aracılığıyla limana getirilmişti.



ve Boğaz Köprülerinden geçmek için sökülen geminin kulesi karaya çıkartıldı.

Başlanan montaj çalışmaları ise sürüyor. 227 metre uzunluğu ve 42 metre genişliğe sahip olan Kanuni Sondaj Gemisi'nin hazırlıkların tamamlanmasının ardından Gaz Sahası'na hareket etmesi bekleniyor.

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