KOVİD-19'A RAĞMEN GÖRÜŞMELER DEVAM ETTİ

2020 yılında iki lider iki kez görüşürken, bu görüşmelerden ilki Başkan Erdoğan'ın 2 Temmuz'da Doha'ya ziyaretiyle gerçekleştirildi. Bu görüşme, Başkan Erdoğan'ın yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ortaya çıkmasından sonra yaptığı ilk resmi ziyaret olduğu için "istisnai ziyaret" olarak adlandırıldı.

İkinci görüşme ise yine Başkan Erdoğan'ın Doha'ya gerçekleştirdiği günübirlik ziyaret olarak 7 Ekim'de gerçekleştirildi.