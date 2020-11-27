Mahkeme Manukyan'ın mirası için "Bizim de hakkımız var" diyen 37 kişinin başvurusunu reddetti
Manukyan'ın mirası ile ilgili açılan davada karar verildi. 37 kişinin, mirasta hakkı olduğu iddiası ile açtıkları davada deliller sunuldu. Mahkeme inceleme yaptıktan sonra davayı usulden reddetti.
Kerope Çilingir'in Matild Manukyan'ın oğlu olmadığını iddia eden 37 kişi, Manukyan'ın mirasına ortak olmak ve mirasından pay alabilmek için dava açmıştı. 37 davacı ayrıca Çilingir ile Manukyan'ın nüfus kayıtlarının sahte olduğunu iddia ederek yeni bir dava açmıştı.
Milliyet'in haberine göre; İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce görülen davanın duruşmasında davacıların avukatı Oktay Köse, "İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 1942 tarihli boşanma ilamında Matild Manukyan ile boşandığı eşi Aram Çilingir'in çocuksuz olduğu yazılmaktadır" dedi. Mahkeme, davayı usulden reddetti.
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