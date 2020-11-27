Mahkeme Manukyan'ın mirası için "Bizim de hakkımız var" diyen 37 kişinin başvurusunu reddetti

Kerope Çilingir'in Matild Manukyan'ın oğlu olmadığını iddia eden 37 kişi, Manukyan'ın mirasına ortak olmak ve mirasından pay alabilmek için dava açmıştı. 37 davacı ayrıca Çilingir ile Manukyan'ın nüfus kayıtlarının sahte olduğunu iddia ederek yeni bir dava açmıştı.