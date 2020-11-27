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Mahkeme Manukyan'ın mirası için "Bizim de hakkımız var" diyen 37 kişinin başvurusunu reddetti

Manukyan'ın mirası ile ilgili açılan davada karar verildi. 37 kişinin, mirasta hakkı olduğu iddiası ile açtıkları davada deliller sunuldu. Mahkeme inceleme yaptıktan sonra davayı usulden reddetti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.11.2020 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020
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Mahkeme Manukyan'ın mirası için Bizim de hakkımız var diyen 37 kişinin başvurusunu reddetti

'in 'ın oğlu olmadığını iddia eden 37 kişi, Manukyan'ın mirasına ortak olmak ve mirasından pay alabilmek için dava açmıştı. 37 davacı ayrıca Çilingir ile Manukyan'ın nüfus kayıtlarının sahte olduğunu iddia ederek yeni bir dava açmıştı.

Milliyet'in haberine göre; 7. 'nce görülen davanın duruşmasında davacıların avukatı Oktay Köse, "İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 1942 tarihli boşanma ilamında Matild Manukyan ile boşandığı eşi Aram Çilingir'in çocuksuz olduğu yazılmaktadır" dedi. Mahkeme, davayı usulden reddetti.

MANUKYAN'IN MİRASI NE KADAR?

Kerope Çilingir'in kızı Dora Çilingir de mahkemeye Manukyan'ın mal varlıklarını sunmuştu. İşte dava dosyasında yer alan Manukyan'ın mal varlığı:

- , Alanya ve 'de 5'er yıldızlı 5 otel
- 'ta 5 yıldızlı otel
- İstanbul'da 2 fabrika


- Kınalı Ada ve Büyük Ada'da 2 köşk
- İstanbul'da 500 daire, 70 iş hanı
- 'da yüzlerce daire ve arsa

- , , ve 'da onlarca bina ve arsa
- 'daki bir bankada 150 milyon Euro
- 220 ticari taksi
- Toplam 486 taşınmaz, hesapları, hisseler ve dövizler

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