Bakan Elvan açıkladı! ‘Faizsiz eve’ devlet güvencesi geliyor

Gelir vergisi ve kurumlar vergisinin tek kanunda toplanması konusunda geçmişte bir çalışma yapıldığını hatırlatan Elvan, "Vergilerde öngörülebilirliği sağlamak, vatandaş memnuniyeti son derece önemli, bu konuda çalışmayı yaptıktan sonra paylaşalım" diye konuştu. Kamu İhale Kanunu'nun gözden geçirilmesi gerektiğini ifaden eden Elvan, "İstisna oranlarının kurum bazında belirlenmesini istiyoruz" dedi.

SALGINLA MÜCADELEDE REZERVİMİZ YETERLİ

Pandemi ile ilgili olarak son alınan kararlarla ilgili kaynak sorularını da yanıtlayan Hazine ve Maliye Baktanı Lütfi Elvan, "Oluşabilecek ekstra birtakım harcamalara yönelik Hazinemizde zaten bir rezervimiz söz konusu. Yasal düzenleme yapıldı, 2021'in altıncı ayına kadar devam edecek bir imkân da sağladık" dedi.