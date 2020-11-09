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Bakan Karaismailoğu 'Kuzey Marmara Otoyolu Projesi' hakkında sevindiren gelişmeyi duyurdu!

Ulaştırma ve , "’nin 8669 kişiye sağlayan 10,25 km'lik Hasdal-Başakşehir kesiminde sona yaklaştık. Dünyanın en uzun dört şeritli otoyol tünelleri, akıllı ulaşım sistemlerine sahip ile, Marmara getiriyoruz." dedi.

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Giriş Tarihi: 09.11.2020 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020
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Bakan Karaismailoğu 'Kuzey Marmara Otoyolu Projesi' hakkında sevindiren gelişmeyi duyurdu!

Ulaştırma ve 'nde son aşamalara yaklaşıldığını ve Hasdal-Başakşehir kesiminin bitmek üzere olduğunu açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada "Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin 8669 kişiye istihdam sağlayan 10,25 km'lik Hasdal-Başakşehir kesiminde sona yaklaştık! Dünyanın en uzun dört şeritli otoyol tünelleri, akıllı ulaşım sistemlerine sahip KMO ile, Marmara bölgesinin ulaşımını hızlı ve konforlu hale getiriyoruz." dedi.

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