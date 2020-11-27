Son dakika: İletişim Başkanlığı duyurdu: Türkiye Varlık Fonu'nda görev değişimi

Türkiye Varlık Fonu yönetiminde görev değişimi yaşandı.

İletişim Başkanlığı'ndan konuyla ilgili bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, görevlerinden aflarını talep eden Dr. Berat Albayrak ve Arda Ermut'un Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliklerinin sona erdiği bildirildi.

Başkan Erdoğan'ın Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine Ahmet Burak Dağlıoğlu'nu atadığı kaydedildi.

AHMET BURAK DAĞLIOĞLU KİMDİR?

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunudur. Geçmişte Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği genel sekreterliği de yaptı.

• Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi mezunudur.

• IE Business School'da Global Master in Finance ve Bahçeşehir Üniversitesi Strategic Marketing and Brand Management alanlarında çift mastırlıdır.

Yatırım Ajansı'nda Newyork'ta görev yaptı.

Başbakanlık'ta geçmişte Yatırım Ajansı Başkan Yardımcılığı'nda bulundu. Yine aynı kurumda Kamu-Özel Sektör İş Birliği Daire Başkanlığı görevini de ifa etti.

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