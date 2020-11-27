Bakan Kurum duyurdu: Giresun'daki yeni konutlar haziran ayında teslim edilecek





'HAZİRAN AYINDA TAMAMLAYACAĞIZ'

Dereli merkezde ticari ünitelerin, belediye binasının ve sosyal alanların olduğu yine dere güzergahı üzerinde inovasyon alanları, millet bahçesi düzenlemeleri yapılacağını söyleyen Bakan Kurum, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"İhalelerimizin hepsini yaptık ve vatandaşlarımıza söz verdiğimiz şekilde 2021 yılının Haziran ayı içerisinde tamamlayıp inşallah daha sağlam, daha yaşanabilir, daha güvenli Derelimizi, Doğankentimizi ve köy konutlarımızı vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız. Tüm alanlarda çalışmalarımız fiilen devam etmekte. Yine ilgili bakanlıklarımızda bugün için yapılması gereken tüm çalışmaları büyük fedakarlık örneği göstererek valiliğimiz koordinasyonunda çalışmalarını yaptılar. Şimdi de kalıcı imalatlara ilişkin tüm bakanlıklarımız süreçleri yürütüyorlar. Tabi tüm dünyanın etkilendiği, ülkemizin de Akdeniz havzasında yer alamsı, iklim değişikliğinin etkilerinin sayısının, gücünün artık şehirlere çok daha fazla zarar verdiğini hep birlikte görüyoruz, şahit oluyoruz. Bu çerçevede ilk önce Karadeniz Bölgesi'ne ilişkin bir iklim değişikliği eylem planı hazırlamış, tüm bölgemizle paylaşmıştık. Bu çerçevede de çalışmalarımızı da yürütüyoruz. İnşallah bu projemiz de tüm bölgemize örnek teşkil edecek. Dere taşkın kodunun üzerinde herhangi bir heyelan, sel riski taşımayacak, yine bu bölgedeki tüm alanlarda taşkın riski taşıyan binaların tespiti, o binalara ilişkin taşınma süreçlerini de ilgili valilik, belediyelerimizle yürütüyoruz. Bu çerçevede Giresun Bulancak'ta, Trabzon, Rize'de rezerv konutlar üretmek yine o konutlara dere güzergahı üzerinde kalan vatandaşlarımızın taşınma sürecini de eş zamanlı yürütüyoruz"