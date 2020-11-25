İNŞAATLAR YARIM KALDI

Bugün gelinen nokta itibariyle ise; alanda bazı yapı adalarında temeller atıldı, ancak inşaatlar devam etmedi. Kimi yerlerde de bitmiş olan bölgelerin civarında yıkılmayan binalar olduğu için yollar ve altyapı yapılamadı. İskân ruhsatı alan bazı proje adalarında hayat başladı ancak alt yapı problemleri sona ermedi. Birçok yerde de sözleşme yapılmasına rağmen inşaatlar çok çeşitli nedenlerle bir türlü başlamadı.

Tabi Fikirtepe'deki kentsel dönüşüm projesinin bu duruma gelmesine ve dönüşüm sürecinin zayıflamasına sebep olan çok fazla neden bulunuyor..