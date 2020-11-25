Son dakika: Başkan Erdoğan imzaladı! Yarısını devlet ödeyecek





Açık alanda yetiştirilen meyvelerde ve yağ gülünde verilen prim desteğine ilave olarak, sadece don riski primine bu desteğin üçte biri oranında ek prim desteği Tarım ve Orman Bakanlığınca ödenecek. Bakanlıkça, köy bazlı kuraklık verim sigortasında da sigorta priminin yüzde 60'ı oranında prim desteği verilecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük veya aylık meteorolojik verileri, Tarım Sigortaları Havuzu ile bilgisayar ortamında ücretsiz olarak paylaşacak. Karar, 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girecek.

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