%17.5 zam! Kadroya geçen 4D'li taşeron işçilerin zam oranı ne oldu? Yüzdelik dilim düzenlemesi son durum...

YÜZDELİK DİLİM DÜZENLEMESİ SON DURUM NEDİR?

Kamuda çalışan taşeron işçilerin 2020 TİS toplantısında beklentilerinden birisi de yüzdelik dilim ile ek zam. Eğer Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu alanda bir adım atarsa maaş oranları yeniden belirlenecek.

Buna göre işçilerin kadroya alınmadan önceki maaşları önem kazanacak. O dönemki maaşların asgari ücrete orana mevcut asgari ücret oranına göre belirlenecek ve ödemeler ona göre yapılacak.