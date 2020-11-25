%17.5 zam! Kadroya geçen 4D'li taşeron işçilerin zam oranı ne oldu? Yüzdelik dilim düzenlemesi son durum...
Taşeron işçilerin yakından takip ettiği yüzdelik dilim düzenlemesinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Ailei Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak zam oranının ne kadar olacağı merak ediliyor. Konu ile ilgili son gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, 4D'li taşeron işçi zam oranı son durum nedir? İşte kadroya geçen taşeron işçilerin maaş zammı ve yüzdelik dilim düzenlemesi ile ilgili son gelişmeler...
4D'li taşeron işçilerin maaş zammı ne oldu? Kadroya geçen taşeron işçiler tarafından maaş zammı konusunda son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından teklif edilecek zam oranı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Maaşı asgari ücretin altında olan taşeron işçilerin maaşlarına yapılacak yüzdelik dilim düzenlemesinde detaylar netleşiyor. Peki, 4D'li taşeron işçi zam oranı son durum nedir? İşte cevaplar...
TAŞERON İŞÇİLERİN MAAŞ ZAMMI SON DURUM
Maaşı asgari ücretin altnda olan taşeron işçilere yapılacak yüzdelik dilim düzenlemesinde yeni gelişmeler yaşanıyor. 2020 TİS sayesinde maaşlara %10, %12, %15 ve %17.5 oranında zam uygulanması bekleniyor..
Taşeron işçiler için yüzdelik dilim, ek ödeme ve refah payı konusunda yeni gelişme yaşandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.
YÜZDELİK DİLİM DÜZENLEMESİ SON DURUM NEDİR?
Kamuda çalışan taşeron işçilerin 2020 TİS toplantısında beklentilerinden birisi de yüzdelik dilim ile ek zam. Eğer Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu alanda bir adım atarsa maaş oranları yeniden belirlenecek.
Buna göre işçilerin kadroya alınmadan önceki maaşları önem kazanacak. O dönemki maaşların asgari ücrete orana mevcut asgari ücret oranına göre belirlenecek ve ödemeler ona göre yapılacak.
2020 4. TAKSİT TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine yapılacak tediye ödemelerinin tarihleri belli oldu. Buna göre; 2020 yılı 4. taksit tediye ödemeleri 14 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.
Bilindiği gibi taşeron işçi statüsünden kadroya geçen 900 bini aşkın işçi bulunuyor.
TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?
Yıllık 52 günlük ikramiye ödemeleri 4 taksit halinde gerçekleştiriliyor. 13 günlük ödemenin hesaplanması için işçilerin almış olduğu brüt ücret üzerinden hesaplama gerçekleştiriliyor. Bu ücretlerden damga vergisi, SGK prim ve gelir vergisi kesintileri yapılacak. Asgari ücretle çalışan bir işçi için 52 günlük ikramiye net tutarı 3646 TL olarak hesaplanmaktadır.
İLAVE TEDİYE NEDİR?
6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.
Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.
KİMLER TEDİYE ÖDEMESİ ALABİLİR?
52 günlük ikramiye ödemeleri her işçiye verilmiyor. 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılır:
* Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,
* Kamu iktisadi teşekkülleri,
* Genel ve katma bütçeli kurumlar,
* Özel bütçeli idareler,
* Belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçiler.
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