Son dakika: Bakan Pekcan duyurdu: Yeni bir atılım gerçekleştiriyoruz
Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Pekcan: "81 İlde İhracata İlk Adım Programı ile ihracat tabanımızı genişletmek için yeni bir atılım gerçekleştiriyoruz"
EKONOMİ AA
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Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Pekcan: "81 İlde İhracata İlk Adım Programı ile ihracat tabanımızı genişletmek için yeni bir atılım gerçekleştiriyoruz
Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Pekcan: "81 İlde İhracata İlk Adım Programı ile ihracat tabanımızı genişletmek için yeni bir atılım gerçekleştiriyoruz
Doğrudan sahaya ve yerele inerek, firma bazında işleyecek bir program olan 81 İlde İhracata İlk Adım Programı'mızı başlatıyoruz
Önümüzdeki dönemde 81 ilimizde tamamlayacağımız çalışmalarla şu an 40 ilde 7 bin 277 firma tespit ettik."