"Kanuni" için kritik tarih! Karadeniz'de matkap döndürmeye hazırlanıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanuni'nin Karadeniz'de faaliyetlerine başlayacağını belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Fatih gemimiz 5 Kasım'da Sakarya Sahası'ndaki Türkali-1 kuyusunda sondaja başladı. Kanuni sondaj gemimiz ise 2021'in ilk aylarında Karadeniz'de faaliyete başlayacak. Bugüne kadar, Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis sismik araştırma gemilerimiz ile Doğu Akdeniz'de 46 bin kilometrekare ve Karadeniz'de 33 bin kilometrekare üç boyutlu sismik veri toplanmış, Fatih ve Yavuz sondaj gemilerimiz ile 9 derin deniz sondajı yapılmıştır. Kendi sınıfında önde gelen gemilerden biri olan Fatih sondaj gemimizle Ereğli'nin 175 kilometre açığında Karadeniz'in Sakarya Havzası'nda, tarihimizdeki aynı zamanda bu yıl dünyada denizlerdeki en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirerek 20 Temmuz'da başlatılan Tuna-1 kuyusundaki sondajda 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfettik. Bu çalışmalar çerçevesinde Karadeniz'in Sakarya havzasında toplamda yaklaşık 40 kuyu açacak ve Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'te bu gazı karaya taşıyıp doğal gaz iletim sistemimize bağlayarak vatandaşımızın kullanımına sunacağız."