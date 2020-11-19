Son dakika: Dolarda son durum! Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından düşüş başladı
Son dakika haberleri... Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar ve euroda sert düşüş yaşandı. TCMB'nin faiz kararının ardından dolar/TL bugün 7,50'de seyrederken euro/TL de 8,89 civarında işlem görüyor.
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Merkez Bankası, merakla beklenen faiz kararını açıkladı ve politika faizini 475 baz puan artırarak yüzde 15,00'e yükseltti. Kararla birlikte dolar/TL, 7,50'ye kadar çekildi. Euro/TL ise 8,90 liraya geriledi.
Karardan hemen önce dolar/TL 7,69'un üzerinde seyrederken euro/TL 9,10'lu seviyelerdeydi.
Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi, açılışın ardından gelen riskten kaçış satışlarıyla yüzde 1 civarı ekside seyrediyordu. Beklentiler paralelinde gelen faiz artışı sonrasında BİST 100 Endeksi kayıplarını geri verdi ve artıya geçti. BİST 100 Endeksi, yüzde 0,7 civarı primle 1.304 puanda işlem görüyor.