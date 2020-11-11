Bakan Dönmez: Rüzgardan günlük elektrik üretim rekoru kırdık
Son dakika haberine göre… Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 6 Kasım Cuma günü rüzgardan günlük elektrik üretiminde rekor kırıldığını duyurdu.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Twitter'daki hesabından bir son dakika açıklaması yaptı ve rüzgardan günlük elektrik üretim rekoru kırıldığını belirtti.
İşte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in açıklaması:
"Elektrik üretim çarklarımız sonbahar rüzgarlarıyla çok daha hızlı dönüyor.
6 Kasım Cuma günü 151.325 megawatt saatle (MWh) rüzgardan günlük elektrik üretim rekoru kırdık."
Elektrik üretim çarklarımız sonbahar rüzgarlarıyla çok daha hızlı dönüyor.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) November 11, 2020
6 Kasım Cuma günü 151.325 MWh'la rüzgardan günlük elektrik üretim rekoru kırdık. ⚡️🌳 pic.twitter.com/aZjuSdTIj6