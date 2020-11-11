11 Kasım 2020, Çarşamba
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Bakan Dönmez: Rüzgardan günlük elektrik üretim rekoru kırdık

Son dakika haberine göre… ve , 6 Kasım Cuma günü rüzgardan günlük elektrik üretiminde rekor kırıldığını duyurdu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.11.2020 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020
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Bakan Dönmez: Rüzgardan günlük elektrik üretim rekoru kırdık

ve Dönmez, Twitter'daki hesabından bir son dakika açıklaması yaptı ve rüzgardan günlük elektrik üretim rekoru kırıldığını belirtti.

İşte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in açıklaması:

"Elektrik üretim çarklarımız sonbahar rüzgarlarıyla çok daha hızlı dönüyor.

6 Kasım Cuma günü 151.325 megawatt saatle () rüzgardan günlük elektrik üretim rekoru kırdık."

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