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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Çiğ süt destek primi ödemelerini 3 ay öne çektik

haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 40 kuruşluk çiğ süt destek primi ödemelerini 3 ay erkene çektiklerini duyurdu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.10.2020 Güncelleme Tarihi: 29.10.2020
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Çiğ süt destek primi ödemelerini 3 ay öne çektik

Bakan Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Süt üreticilerimize müjde... 40 kuruşluk çiğ süt destek primi ödemelerini 3 ay erkene çekerek Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları içinde gerçekleştireceğiz. İlk etapta Temmuz ve Ağustos aylarına ait destekleri önümüzdeki haftadan itibaren ödeyeceğiz. Üreticimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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