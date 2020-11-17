460 TL'NİN ALTI ALIM İÇİN UYGUN

Diyelim ki geri çekilmede 458 liradan alan bir yatırımcı için de bu kez 480 liraları gördüğünde kısa vadeli kar için uygun bir satış seviyesi olabilir. Ama yok ben alıp beklemek istiyorum diyorsa bence her zaman için 460 liranın altı şu anki fiyatlamalara göre alım için çok daha uygun seviyeler.