Son dakika haberi... Aşı haberlerinin peşi sıra gelmesi ve dolarda yaşanan hızlı geri çekilme ile birlikte altın fiyatlarında ibre düşüşü gösteriyor. Peki altında bundan sonra neler olabilir? Altın için alım mı yoksa satım zamanı mı? Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Altın fiyatları daha ne kadar düşer? Altın almalı mı satmalı mı? Gram altın ne kadar? Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı. Ekonomist Belgin Maviş A Haber canlı yayınında yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu.

Son dakika haberi... Aşı haberlerinin peşi sıra gelmesi ve dolarda yaşanan hızlı geri çekilme ile birlikte altın fiyatlarında ibre düşüşü gösteriyor. Peki altında bundan sonra neler olabilir? Altın için alım mı yoksa satım zamanı mı? Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Altın fiyatları daha ne kadar düşer? Altın almalı mı satmalı mı? Gram altın ne kadar? Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı. Ekonomist Belgin Maviş A Haber canlı yayınında yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu.