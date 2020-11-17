17 Kasım 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Altın almalı mı satmalı mı? Gram altın ne kadar oldu? Ekonomist Belgin Maviş A Haber'de yanıtladı

Son dakika: Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Altın almalı mı satmalı mı? Gram altın ne kadar oldu? Ekonomist Belgin Maviş A Haber'de yanıtladı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.11.2020 13:39
Güncelleme:17.11.2020 15:03
Son dakika haberi... Aşı haberlerinin peşi sıra gelmesi ve dolarda yaşanan hızlı geri çekilme ile birlikte altın fiyatlarında ibre düşüşü gösteriyor. Peki altında bundan sonra neler olabilir? Altın için alım mı yoksa satım zamanı mı? Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Altın fiyatları daha ne kadar düşer? Altın almalı mı satmalı mı? Gram altın ne kadar? Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı. Ekonomist Belgin Maviş A Haber canlı yayınında yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu.

Son dakika haberi... Aşı haberlerinin peşi sıra gelmesi ve dolarda yaşanan hızlı geri çekilme ile birlikte altın fiyatlarında ibre düşüşü gösteriyor. Peki altında bundan sonra neler olabilir? Altın için alım mı yoksa satım zamanı mı? Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Altın fiyatları daha ne kadar düşer? Altın almalı mı satmalı mı? Gram altın ne kadar? Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı. Ekonomist Belgin Maviş A Haber canlı yayınında yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu.

Son dakika: Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Altın almalı mı satmalı mı? Gram altın ne kadar oldu? Ekonomist Belgin Maviş A Haberde yanıtladı SON DAKİKA: ALTIN FİYATLARI DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ? ALTIN ALMALI MI SATMALI MI? GRAM ALTIN NE KADAR OLDU? EKONOMİST BELGİN MAVİŞ A HABER'DE YANITLADI

Altın almalı mı satmalı mı?
Altın almalı mı satmalı mı?
Ekim ayı konut satış oranları belli oldu
Ekim ayı konut satış oranları belli oldu
Borcu olanlar dikkat! Yürürlükte
Borcu olanlar dikkat! Yürürlükte
Dünyanın en büyük asma köprüsü olacak!
Dünyanın en büyük asma köprüsü olacak!
Ekonomide yeni dönemin şifreleri!
Ekonomide yeni dönemin şifreleri!
500 bin kamu işçisine ikramiye!
500 bin kamu işçisine ikramiye!
Kanuni Karadeniz'e açıldı
Kanuni Karadeniz'e açıldı
Kanuni yeni göreve hazır! Hedef Karadeniz
Kanuni yeni göreve hazır! Hedef Karadeniz
Efsane indirim etiketlerine kanmayın
Efsane indirim etiketlerine kanmayın
İnternet sitelerindeki indirim tuzaklarına dikkat!
İnternet sitelerindeki indirim tuzaklarına dikkat!
Ekonomide yeni dönemin şifreleri neler?
Ekonomide yeni dönemin şifreleri neler?
Vergi ve SGK prim borcu olanlara müjde!
Vergi ve SGK prim borcu olanlara müjde!
Daha Fazla Video Göster