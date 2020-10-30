Tamamı yerli ve milli! Elektrikli trenler için geri sayım başladı

Demir yolu ve kent içi ulaşım sektöründe hala büyük miktarda proje stoku bulunan ülkede, kaynakların yurt dışına çıkışının önüne geçilmesi, yerli raylı sistem aracı sanayisinin gelişimi ve daha sonraki aşamalarda üretilen araçların ihracatıyla ülke ekonomisine katkı sağlanması önem arz ediyor.

Türkiye'de raylı sistem araçlarının tasarımı, üretimi, bakım ve onarımının yapılması, ayrıca kritik alt bileşenlerin yerlileştirilmesi ve yerlilik oranlarının artırılması amacıyla TCDD'nin bağlı ortaklıkları olarak faaliyetlerini yürüten TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ ve TÜDEMSAŞ, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) Genel Müdürlüğü çatısı altında birleştirildi.

TÜRASAŞ'IN KÜRESEL ÖLÇEKTE ÜRETİCİ KONUMUNA GELMESİ BEKLENİYOR

Lokomotif, tren setleri ile yük ve yolcu vagonlarının yerli ve milli üretilmesi imkanlarına sahip olan TÜRASAŞ'ın kuruluş amaçları arasında, yerli sanayinin Ar-Ge, tasarım ve üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesi, tüm raylı sistem araçlarının ve kritik bileşenlerinin tasarımı, imalatı, bakım ve onarımının yapılması hususları yer alıyor.

Cumhurbaşkanı oluruyla tedarik süreçlerine devam edilen yüksek hızlı tren setleri hariç, yurt dışından ilave yüksek hızlı tren seti temin edilmemesi, ayrıca TÜRASAŞ tarafından üretilen milli elektrikli tren setlerinin hızlı ve yüksek hızlı tren hatlarında kullanılması karara bağlandı.

Bu çerçevede TÜRASAŞ'ın milli demir yolu sanayisini hızlı bir şekilde geliştirmesi ve demir yolu araçları imalat sanayisinde küresel ölçekte üretici konumuna gelmesi bekleniyor.

TÜRASAŞ bünyesinde yabancı firma lisansı ile dizel tren seti üretilirken, söz konusu projeden elde edilen bilgi birikimi milli elektrikli tren seti üretiminde kullanılıyor.