KOBİ’lere e-ticaret eğitimi

Küresel ekonomide önemi ve kullanımları gittikçe artan, özellikle Covid-19 salgını tedbirleri nedeniyle alışveriş hacimlerinde yüksek artışlar görülen e-ticaret, şirketler ve tüketiciler için büyük avantajlar sunuyor. Birçok konuda KOBİ'lere eğitimler veren TOBB, yeni dünya düzeninde işletmelerin geleneksel pazarlama ve satış yöntemlerinin yanı sıra dijital ortamda da var olabilmeleri için 'e-Ticarete e-Kılavuz' eğitim programı başlattı.

KOBİ'lerin ve küçük girişimlerin dijitalleşmesine önem verdiklerini belirten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, program ile e-ticaret uygulamalarının KOBİ'lere ilk adımından itibaren her yönüyle anlatılacağını söyledi. 5 hafta sürecek eğitim sayesinde KOBİ'lerin alanında uzman uygulayıcılarla buluşmasını sağlayacaklarını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, eğitimin sonunda katılımcılara elektronik sertifika vereceklerini kaydetti.

HER ALANDA BİLGİ VERİLECEK

e-ticaret uygulamaları konusunda genel bilgi verilecek.

'e-Ticaret Güven Damgası' uygulamaları anlatılacak.

e-PTTAVM platformunda ürün satışlarına yönelik bilgiler paylaşılacak.

Kişisel verilerin korunması düzenlemeleri, e- ticaret sitesinin kurulumu, ödeme ve lojistik entegrasyonları, stok yönetimi, reklam modelleri gibi teknik konular ele alınacak.

e-ihracat modelleri, satılması yasak ürün grupları, satış sonrası süreçler, sistemin lojistik, kargo, depolama süreçleri ile entegrasyonu ve maliyetlerine yönelik örnekler aktarılacak.

e-ihracatta pazar genişletilmesi, lojistik ve gümrük süreçleri, vergi hukuku, e-vatandaşlık hakkında bilgiler verilecek.