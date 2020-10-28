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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Ekonomiye güven artıyor! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Ekonomik Güven Endeksi ekimde 92,8 değerine yükseldi

Son dakika: Ekonomiye güven artıyor! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Ekonomik Güven Endeksi ekimde 92,8 değerine yükseldi

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Farklı siyasi saiklerle bir olup battık, bittik yaygarasıyla algı oluşturmaya çalışanlara inat, ekonomimize güven artıyor! eylülde 88,5 iken ekimde %4,8 oranında artarak 92,8 değerine yükseldi." ifadelerini kullandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.10.2020 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020
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Son dakika: Ekonomiye güven artıyor! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Ekonomik Güven Endeksi ekimde 92,8 değerine yükseldi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomik güven endeksindeki artışa ilişkin, "Farklı siyasi saiklerle bir olup, battık, bittik yaygarasıyla algı oluşturmaya çalışanlara inat, ekonomimize güven artıyor." ifadelerini kullandı.

Ekonomiye güven artıyor! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Ekonomik Güven Endeksi ekimde 92,8 değerine yükseldi EKONOMİYE GÜVEN ARTIYOR! HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK: EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ EKİMDE 92,8 DEĞERİNE YÜKSELDİ

Albayrak, Twitter hesabından ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini değerlendirdi.

Endeksteki yükselişe dikkati çeken Albayrak, "Farklı siyasi saiklerle bir olup, battık, bittik yaygarasıyla algı oluşturmaya çalışanlara inat, ekonomimize güven artıyor. Ekonomik güven endeksi eylülde 88,5 iken ekimde yüzde 4,8 oranında artarak 92,8 değerine yükseldi." değerlendirmesinde bulundu.

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Son dakika: Ekonomiye güven artıyor! Ekonomi Güven Endeksi açıklandı SON DAKİKA: EKONOMİYE GÜVEN ARTIYOR! EKONOMİ GÜVEN ENDEKSİ AÇIKLANDI

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