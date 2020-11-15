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Tarım ve Orman Bakanlığı kararını verdi: Üreticiye hibe müjdesi

ve , Kovid-19 süreci nedeniyle yatırımları aksayan üreticilerin hibe desteğine hak kazanmaları için gerekli olan süreyi uzatma kararı aldı.

EKONOMİ Takvim
Giriş Tarihi: 15.11.2020
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Tarım ve Orman Bakanlığı kararını verdi: Üreticiye hibe müjdesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Covid-19 süreci nedeniyle yatırımları aksayan üreticilerin hibe desteğine hak kazanmaları için gerekli olan süreyi uzatma kararı aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla söz konusu yatırım projelerinin fiziki olarak tamamlanması gereken son tarih 4 ay ötelenerek 15 Mart 2021 olarak belirlendi. Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımlara ve kırsal ekonomik altyapı yatırımlarına toplam 970 milyon 173 bin lira hibe verilmişti. Verilen hibeler kapsamında 15 bin kişi istihdam edildi.

BARIŞ ŞİMŞEK

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