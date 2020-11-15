15 Kasım 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu olanlar dikkat! Tarih oluyor

Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu olanlar dikkat! Tarih oluyor

borcu olanlara güzel haber... borcu olanlar torba yasa ile borçlarından kurtulacak. yaptıranların geçmiş borçları silinebilecek. Borcu olanlar Nisan’a kadar sağlık hizmeti alabilecek.

EKONOMİ Takvim
Giriş Tarihi: 15.11.2020 Güncelleme Tarihi: 15.11.2020
ABONE OL
Genel Sağlık Sigortası GSS borcu olanlar dikkat! Tarih oluyor
Geçen hafta 'de yasalaşan torba kanun birçok avantajı beraberinde getirirken Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu olanları da sevindirdi. 31 Ağustos öncesinden prim borçlarının anaparasını 2021 tarihine kadar ödeyenlerin gecikme faizi ve cezaları silinecek. Sadece anapara tutarını ödemeleri gerekecek.



Sigortalı bir işte çalışmadığı için prim borcu çıkartılan kişiler daha önce hiç gelir testine girmemişler ise 31 Mart 2021'e kadar yaptırabilecekler. Kaymakamlıklardaki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurarak gelir testi yaptıranların hane içindeki geliri asgari ücretin üçte birinden az çıkarsa prim borçları silinecek.



GSS prim borcu bulunanlar 30 Nisan 2021 tarihine kadar sağlık hizmetinden yararlanabilecekler.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA