2021'de emekli maaşı ne kadar olacak? İşte milyonların beklediği Ocak zammının oranı!

Bu yılın ikinci yarısına ilişkin şu ana kadar 4 aylık enflasyon verisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 4.62 olarak gerçekleşti. Yani 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı. Kesin oranlar için geriye 2 veri kaldı. Kasım, Aralık enflasyonu kesin oranı ortaya koyacak.